«Коламбус» обновил рекорд по победам подряд и делит 1-е место в НХЛ с «Чикаго»

«Коламбус Блю Джекетс» разгромил дома действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (7:1). В текущем регулярном чемпионате НХЛ «Блю Джекетс» выиграли 11-й матч подряд, обновив рекорд клуба. Последний раз «Коламбус» проигрывал 27 ноября «Флориде Пантерз» (1:2 Б).После 31 матча команда Джона Тортореллы с 48 очками возглавляет Восточную конференцию и делит первое место в общей таблице лиги с «Чикаго», у которого на 4 матча больше.>>> «Коламбус» с Бобровским забросил 7 шайб «Питтсбургу», победив в 11-й раз подряд:' target='_blank'>https://www.championat.com/hockey/news-2671094-kolambus-s-bobrovskim-zabrosil-7-shajb-pittsburgu-pobediv-v-11-j-raz-podrjad.html