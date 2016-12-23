Брагин: нашим игрокам было полезно понять, какой уровень хоккея их ждёт на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал поражение от команды Швеции (0:4) в контрольном матче перед МЧМ-2017.«Другие скорости, к которым многие не привыкли. Первый период ушёл на адаптацию к ним. Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждёт на турнире. Впереди ещё достаточно тренировок, так что будем устранять все недостатки.Когда назовём итоговую заявку? Скорее всего, завтра», – цитирует тренера официальный сайт ФХР.