«Миннесота» повторила рекорд клуба по количеству побед подряд

«Миннесота Уайлд» обыграл в гостях «Монреаль Канадиенс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Дикари» победили в девятом матче подряд, повторив рекорд клуба, установленный в марте 2007 года. Последний раз «Миннесота» проигрывала 3 декабря «Калгари Флэймз» (2:3 Б).
После 32 матчей команда Брюса Будро занимает в таблице Центрального дивизиона Западной конференции второе место.
С подробностями матча можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.championat.com/hockey/news-2671104-minnesota-obygrala-monreal-oderzhav-9-ju-pobedu-podrjad.html