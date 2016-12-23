Светлов: по подбору нападающих «Авангард» — самый сбалансированный на Востоке

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренерпрокомментировал текущие события в регулярном чемпионате КХЛ.«Не всем командам перерыв на матчи национальных сборных пошёл на пользу. Например, «Спартак» на знаковое дерби против «Динамо» вышел просто не готовым, однако через день на игру с Ярославлем всё-таки собрался. С поражений возобновили чемпионат и дальневосточные клубы, хотя к ним в гости приезжали отнюдь не фавориты турнира — «Югра» и «Барыс». Удивляет ХК «Сочи». Одну из самых интересных, атакующих команд двух предыдущих сезонов не узнать. Семь поражений в последних девяти матчах, и впервые в своей истории клуб рискует не попасть в плей-офф.Кто порадовал? Наконец-то мы увидели настоящий «Авангард». Омский клуб забросил девять шайб в ворота рижского «Динамо» и впервые в этом сезоне вошёл в пятёрку самых результативных команд Лиги. И в прошлом сезоне, и в начале нынешнего Омск играл излишне осторожно, в не свойственной этому клубу манере. По подбору нападающих Омск — самая сбалансированная команда на Востоке. Уверен, с возвращением в строй после травмы такого интересного центра, как Зубов, «Авангард» только прибавит.Не совсем понимаю то, что происходит с «Локомотивом». По составу это вторая-третья команда Западной конференции, но после трёх поражений в последних четырёх матчах она уже делит пятое-шестое места. Нужно постараться, чтобы с такой атакой отставать по заброшенным шайбам, например, от «Витязя» и минского «Динамо». Не узнаю талантливых Апалькова, Локтионова и Аверина, которых ещё год назад регулярно вызывали в первую сборную. Через раз играют легионеры клуба во главе с Тальбо и Козуном. Да и молодые нападающие, увы, приостановили свой рост. Такой коллективный спад, видимо, говорит о каких-то внутренних моментах. Шансы занять своё законное третье место на Западе у Ярославля ещё есть. Впереди 19 матчей, на этой дистанции отрыв в восемь очков от Нижнего Новгорода отыгрывается. Все ресурсы для решения такой задачи, обеспечивающей предсказуемую кубковую «сетку», у «Локомотива» есть», — цитирует Светлова Russia-Hockey.