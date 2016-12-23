Капризов: низкая результативность молодёжной сборной России беспокоит

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл капризов прокомментировал поражение от команды Швеции (0:4) в выставочном матче перед МЧМ-2017.«Наверное, всё закономерно. В первом периоде соперник нас перебросал почти в три раза, дважды забил, почти всё время провёл в нашей зоне. Во втором периоде у нас стало что-то получаться впереди, создавали моменты, но свои не реализовали. Заковыряй одну, можно было цепляться. Получается, сами виноваты. Допустили много тактических ошибок, не сумели выполнить указания тренера.Одна заброшенная шайба за 180 минут игрового времени — такая низкая результативность беспокоит. Мы очень серьёзно готовились, и проделанная работа не должны пройти даром. Турнир ещё даже не начался, поэтому итоги нашей работы подводить рано. Контрольные игры остаются в прошлом, надо принять их результат, сделать выводы, помнить о допущенных ошибках. Отдаём себе отчёт, какого уровня хоккей будет на чемпионате мира, и, чтобы выступить успешно, надо ему соответствовать», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.