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Занковец: хоть «Барыс» и играет дома, реально это как продолжение выездной серии

23 декабря 2016, пятница. 11:02. Хоккей
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец рассказал о текущем положении дел в команде.

«Когда мы играли матчи с командами из своей конференции, на нас был дополнительный груз ответственности за результат. Победы давались нелегко, но это только дополнительный плюс игрокам, что они могли держать удар и играть на победу, несмотря ни на что.

Травмы были, есть и будут – от этого, к сожалению, не уйти. Но всё дело в том, насколько длина «скамейки» позволяет тебе заменять одних игроков другими. С хоккеистами третьих-четвёртых звеньев – одно дело. Другое дело – если не ладится игра у лидеров или они травмированы, наступило переутомление. Их заменить гораздо сложнее. В смысле заменить так, чтобы те ребята, которые взвалили на свои плечи роль лидеров, смогли её качественно исполнить. Когда такое случается… Понятно, что при подобных обстоятельствах приятней выигрывать, но это даётся вдвойне сложнее.

Если посмотреть, то любое большинство у любой команды на старте чемпионата работает лучше. А потом процент реализации снижается и снижается. Потому что все комбинации, которые существуют, разбираются соперником при подготовке к матчу. Это объективная реальность. Но то, что мы хотим забивать при игре в неравных составах больше, чем пропускать, – это факт. Мы над этим работаем. Я не могу сказать, что большинство у нас совсем разладилось. Мы будем искать новые варианты, новые сочетания звеньев. И я думаю, что этот компонент у нас будет прогрессировать.

Календарь составлен так, что хоть мы и играем дома, реально это как продолжение выездной серии. Девять часов перелёта и на следующий день матч. Это в принципе не даёт домашнего преимущества, состояние команды – будто она просто на выезде перелетела в другой город. Конечно, мы рассчитываем на наших болельщиков, потому что их поддержка всегда даёт дополнительный стимул. Со своей стороны в рамках подготовки будем стараться в ускоренном темпе провести восстановительные мероприятия, чтобы к матчу команда была максимально готова функционально», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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ХК Барыс Эдуард Занковец
Новости. Хоккей
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