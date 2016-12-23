Генменеджер «Нью-Джерси»: я на 100 процентов поддерживаю Хайнса

Генеральный менеджер «Нью-Джерси»сообщил, что поддерживает главного тренера Джона Хайнса.«Никакого стресса. Я на 100 процентов поддерживаю главного тренера. Я нанял этого парня. Некоторые только и занимаются тем, что увольняют тренеров. Лу Ламорелло иногда делал это и добивался успеха. Но Джон является правильным тренером для нас. Я верю в то, что и как он делает.Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились командой. Мы неплохо провели прошлый сезон и старт текущего, здорово играли дома. Последние 5-6 недель мы сдали назад, и это не радует. Наши игроки должны больше стараться, нам нужно больше страсти и эмоций.Надо сделать так, чтобы можно было гордиться своей игрой, надо давать сдачи. Кто-то у тебя деньги отобрал. Какого черта? Так быть не должно. В прошлом году такого не было. Мы должны биться в каждом матче. В прошлом сезоне мы стояли до конца. С моей точки зрения, нам надо над этим работать. Мы должны гордиться командой», – цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.