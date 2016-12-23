Хартнелл: когда обыгрываешь «Питтсбург», это всегда очень приятно

Форвард «Коламбуса» Скотт Хартнелл прокомментировал свой хет-трик в ворота «Питтсбург Пингвинз» (7:1).
«Три гола есть три гола. Это хорошее достижение. Тем более за последние 15-20 игр я не так часто забивал, так что было здорово внести сегодня свой вклад. Когда обыгрываешь «Питтсбург», это всегда очень приятно», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
>>>«Коламбус» с Бобровским забросил 7 шайб «Питтсбургу», победив в 11-й раз подряд: https://www.championat.com/hockey/news-2671094-kolambus-s-bobrovskim-zabrosil-7-shajb-pittsburgu-pobediv-v-11-j-raz-podrjad.html