Светлов: домашняя арена будет подспорьем для «Авангарда» в игре с «Динамо»

Олимпийский чемпионподелился ожиданиями от сегодняшних матчей между «Авангардом» и минским «Динамо», а также «Слованом» и магнитогорским «Металлургом».«Тем и хорош хоккей, что очень сложно сделать прогноз. Была большая десятидневная пауза, команды могли отдохнуть, развеяться и настроиться на борьбу в решающей фазе. «Магнитка» — классная команда, у неё очень хорошие лидеры, от которых много зависит. Но и «Слован» сейчас играет на хорошей волне. Игра будет непредсказуемой. Нет гарантии, что сегодня «Металлург» выиграет. У «Слована» сейчас неплохая домашняя серия. В команде хорошие словацкие хоккеисты с практикой игры за сборную. После последнего поражения «Металлург» сделает выводы, настроится и покажет хороший хоккей.В последней игре «Авангард» забросил рижскому «Динамо» девять шайб. В домашней серии он показывает хорошую игру. Они хорошо провели паузу, с настроением вышли и хорошо сыграли. Обе команды показывают хороший хоккей и находятся на волне побед, но Омск будет играть дома. Я думаю, что домашняя арена и болельщики будут для него подспорьем», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.