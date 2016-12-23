Меньшиков и Клинкхаммер получили одноматчевые дисквалификации за драку

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо» (Минск), состоявшемся 21 декабря 2016 года, на защитника хозяев Виталия Меньшикова (№21) и нападающего гостей Роба Клинкхаммера (№12) были наложены большие штрафы (5 мин.) за драку.
Поскольку подобные нарушения оказались повторными для данных хоккеистов в нынешнем сезоне, согласно п. 4.4.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ на них наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
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