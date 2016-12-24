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Билялетдинов: до конца трансферного окна «Ак Барс» вряд ли будет усиливаться

24 декабря 2016, суббота. 14:06. Хоккей
Главный тренер «Ак Барса»Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о трансферных планах команды.

«Ак Барс» планирует усиливаться? Если говорить откровенно, пока ничего нет. Не думаю, что будут ещё переходы.

В общую группу вернулись Токранов, Батыршин, Секач? Если говорить о состоянии здоровья, то они в порядке. Но тот же Батыршин долго не играл, ему надо прийти в себя, войти в игровой цикл. Постараемся аккуратно вводить их. Токранов тоже тренируется с нами, но думаю, что в ближайших играх они не сыграют», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
24 декабря 2016, суббота
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