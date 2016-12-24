Билялетдинов: до конца трансферного окна «Ак Барс» вряд ли будет усиливаться

Главный тренер «Ак Барса»поделился мнением о трансферных планах команды.«Ак Барс» планирует усиливаться? Если говорить откровенно, пока ничего нет. Не думаю, что будут ещё переходы.В общую группу вернулись Токранов, Батыршин, Секач? Если говорить о состоянии здоровья, то они в порядке. Но тот же Батыршин долго не играл, ему надо прийти в себя, войти в игровой цикл. Постараемся аккуратно вводить их. Токранов тоже тренируется с нами, но думаю, что в ближайших играх они не сыграют», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».