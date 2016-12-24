Результаты игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.
«Красная Армия» уверенно обыграла «Крылья Советов» — 4:1.
В составе «армейцев» голами отметились Иван Силаев, Михаил Бякин и Михаил Мещеряков, сделавший дубль. Единственная шайба «Крыльев» на счету Егора Кудрявцева.
«Спартак» дома потерпел поражение от «Локомотива» — 0:3.
Удачными бросками отметились Никита Жуков, Николай Коноваленко и Григорий Денисенко. Сухой матч оформил Илья Коновалов.
«Русские Витязи» одолели «Алмаз» — 4:3.
В составе «Витязей» шайбы забросили Никита Гончаров, Георгий Дедов и Дмитрий Варламов, сделавший дубль. У «Алмаза» забивали Захар Рудый, Леонид Климов и Эдуард Чекмарёв.