Нападающий «Барыса» Боченски дисквалифицирован на один матч

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Трактор», состоявшегося 23 декабря 2016 года.На нападающего астанинцевбыли наложены дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 д «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» (п.1.20. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ) и дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 ж, пп.3 «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» (п.1.31. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ). Согласно п.4.2.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.