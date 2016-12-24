Нападающий «Айлендерс» Грабовский надеется скоро вернуться на лёд

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»надеется скоро вернуться на лёд после затяжного восстановления после травмы.«Привет, друзья! Спасибо большое за все слова поддержки, благодаря им я иду на поправку. И, надеюсь, скоро вернусь на лёд, чтобы снова радовать вас своей результативной игрой. Ещё раз спасибо за вашу поддержку, удачи и здоровья всем! Занимайтесь спортом», — написал Грабовский в своём «инстаграме».В этом сезоне Грабовский не провёл ни одного матча из-за сотрясения мозга, полученного в марте.