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Белов: «Витязь» хорошо провёл первый период, у «Спартака» игра сломалась

24 декабря 2016, суббота. 20:10. Хоккей
Главный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Спартаком» (5:2).

«Очень хорошо, что выиграли. Игра прошла как под копирку матча с «Сочи». Первый период хорошо провели, но и соперник виноват, игра у него сломалась. Хорошо, что «Витязь» стал побеждать на выездах.

Хороший дебют Панкова — забил дважды. Мы не против, чтобы он так играл. Чувствует себя уверенным в команде. Я бы не сказал, что у «Спартака» потеряны шансы на плей-офф, ещё 17 матчей впереди. Все игры сейчас очень важны», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Спартак Валерий Белов
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