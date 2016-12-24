Белов: «Витязь» хорошо провёл первый период, у «Спартака» игра сломалась

Главный тренер подольского «Витязя»прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Спартаком» (5:2).«Очень хорошо, что выиграли. Игра прошла как под копирку матча с «Сочи». Первый период хорошо провели, но и соперник виноват, игра у него сломалась. Хорошо, что «Витязь» стал побеждать на выездах.Хороший дебют Панкова — забил дважды. Мы не против, чтобы он так играл. Чувствует себя уверенным в команде. Я бы не сказал, что у «Спартака» потеряны шансы на плей-офф, ещё 17 матчей впереди. Все игры сейчас очень важны», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.