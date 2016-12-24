Ярушкин: после перерыва у «Спартака» тренировались 12 человек, остальные болели

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»прокомментировал поражение команды от подольского «Витязя» (2:5).«Для нас, как и для соперника, эта игра была важной. Соперник реализовал два большинства, третий гол в конце первого периода в наши ворота… Тяжело после такого возвращаться в игру.Почему не поставили с первых минут Беспалова? Тренерский штаб принял решение поставить Свенссона. Возможно, на его сегодняшней игре сказалась усталость.Есть объективные причины неудачных игр. После перерыва по 12 человек на тренировку приходили, все болели. Не смогли все задумки воплотить в жизнь», — передаёт слова Ярушкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.