Панков: в голе в ворота «Спартака» есть элемент везения, но везёт сильнейшим

Форвард подмосковного «Витязя»прокомментировал победу над московским «Спартаком» (5:2).«Установка была — играть от обороны, хорошо, что забиваем в большинстве. В моём голе, может быть, есть элемент везения, но это игра, везёт сильнейшим. Хорошо, что этот гол принёс победу, неудобно было мне бросать, улучшаться позиция не стала, неудобно было и вратарю. Выглазову сказал, чтобы он не повторял больше такие броски, как у меня. Не хочу оглядываться назад, перешёл в эту команду — и очень рад», — передаёт слова Панкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.