Эштон: было очень приятно ощущать себя частью «матча будущего»

Нападающий нижегородского «Торпедо»поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом», в котором его команда уступила со счётом 1:3.«У нас был план на игру, согласно которому мы должны были больше бросать, выигрывать борьбу и быть мобильными. Атмосфера «матча будущего»? Это особый матч для клуба и для лиги. Понравилась форма из будущего. Было очень приятно ощущать себя частью этого события. Многое сегодня не получалось. Мы проигрывали борьбу, не использовали возможности. Игра в большинстве и борьба — вот что сегодня не получилось», — сказал Эштон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.