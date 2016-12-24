Защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Как стало известно «Чемпионату», защитникпродолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике».Первышин начинал сезон в новокузнецком «Металлурге». В ноябре он вместе с нападающим Михаилом Анисиным в очередной раз пропустил тренировку новокузнецкой команды без уважительной причины, после чего контракты с обоими игроками был расторгнуты.В текущем сезоне 31-летний Первышин провёл 20 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очка и заработал показатель полезности "-5".