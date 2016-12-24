Майоров: КХЛ копирует у НХЛ вещи, которые противоречат принципам нашего хоккея

Двукратный олимпийский чемпионподелился своим мнением о проблемах в отечественном хоккее.«Хорошо бы, если бы наши соперники были бы послабее. Мы бы выигрывали всё. Дело в том, что сейчас очень плотная конкуренция. Выигрывать стало неимоверно тяжело. Поэтому, особенно не надо огорчаться, если мы не побеждаем несмотря на наши великие победные традиции. Ничего в принципе страшного не происходит. К этому надо относиться философски. Это с одной стороны.А с другой стороны, это моё глубокое убеждение, мы в своё время очень увлеклись канадским хоккеем. Особенно при организации КХЛ. Мы у них копируем всё что только можно. И хорошее, и плохое. Всё свалили в кучу, и вот в этой куче сейчас копаемся и живём с ней. И какие-то драфты придумали, и в Новый год тренироваться нельзя. Это всё противоречит принципам и традициям отечественного хоккея.И ещё одно обстоятельство. Я много лет работал в Финляндии, там на предпоследней странице спортивной газеты пишут только результаты НХЛ. Вы ни одной зарисовки не увидите, ни об игроках, ни о об играх. Почему у нас такая пропаганда в прессе идёт? А потом мы говорим, что они от нас уезжают. Они вот уезжают, думают, что там мёдом все намазано, что их там ждут. Это всё не так. Но они от нас уезжают, в результате там закрепиться не могут, и у нас их тоже нет», — цитирует Майорова ЯСИА.