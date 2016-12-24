Молодёжная сборная России завершила сбор в Кингстоне перед МЧМ-2017

Молодёжная сборная России провела заключительную тренировку в Кингстоне, где с 19 декабря пройдёт финальный этап подготовки к чемпионату мира (26 декабря – 5 января, Канада). 23 хоккеиста, которые сформировали заявку на турнир, занимались в следующих сочетаниях:Вратари: Красоткин, Самсонов, Сухачёв.«Красные»: Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьёв – Капризов.«Синие»: Зборовский – Сергачёв, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов.«Чёрные»: Дронов – Кудако, Ураков – Беляев – Тренин.«Белые»: Воронков – Волков, Юртайкин – Алексеев – Рубцов.Команда отправляется в Торонто, где пройдут матчи групповой стадии. Турнир для россиян откроется матчем с Канадой (27 декабря, 4:00 мск.)