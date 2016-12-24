Нападающий СКА Илья Ковальчук оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Лада» — СКА, состоявшегося 23 декабря 2016 года.
Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017»: большой штраф плюс автоматический дисциплинарный штраф до конца игры (5 мин. + 20 мин.) и, согласно п.1.6.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть его денежному штрафу.
>>> «Лада» — СКА: Ковальчук был удалён до конца матча за колющий удар
Видео эпизода можно посмотреть здесь.