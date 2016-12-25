Бирюков: у «Торпедо» не получилось большинство, а в меньшинстве мы пропустили

Голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился ожиданиями от игры с «Витязем».
«К сожалению, не хватило доли секунды, и я пропустил шайбу, которая, возможно, стала решающей в этом матче. Нападающий «Локомотива» удачно сыграл на добивании… Возможно, определяющей стала игра в неравных составах. У нас не получилось большинство, а в меньшинстве мы пропустили две шайбы. Соперник быстро сравнял счёт, играя «пять на три», а также реализовал численное преимущество в конце второго периода. Это были ключевые эпизоды поединка.
«Витязь»? Сложный соперник. Насколько я понимаю, «Витязь» сейчас на ходу. Не сомневаюсь, что мы проведём серьёзный разбор соперника в период подготовки к матчу. Мы не имеем права проигрывать, тем более последний матч года, да ещё и при своих трибунах. Будем играть только на победу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.