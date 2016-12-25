Юрзинов-мл.: на сегодняшний день у «Куньлуня» хорошие результаты

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (0:1 Б).«Равная игра, но соперник был лучше на буллитах. Нам было немного сложно – мы тренировались на маленькой площадке. Но сейчас до матча с «Адмиралом» у нас есть время, чтобы поработать на большой площадке, и нам будет немного легче. Но это ни в коем случае не отговорка – надо тренироваться и работать. Большинство у нас всегда было хорошим компонентом, но, к сожалению, сейчас это немного ушло, и сегодня не получилось.Сейчас вообще тяжёлый период для команды – мы поменяли место, переехав в новые условия. Период адаптации занимает какое-то время, но считаю, что на сегодняшний день у нас хорошие результаты.Все команды борются за плей-офф до последнего матча. Чемпионат состоит из 60 игр, и каждая команда хочет попасть в плей-офф. Каждая игра – это отдельный матч, нужно стараться как можно больше набирать очков. Мы, конечно, испытываем определённые проблемы в связи с тем, что у нас травмированы три основных нападающих, так что сейчас нам сложно», – цитирует тренера пресс-служба хабаровского клуба.