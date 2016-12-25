Кожевников: игроки «СЮ», разрешив Захаркину остаться, считают, что он им обязан

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал последние события в КХЛ.«Отставки? Два увольнения — это как раз минимум. В КХЛ намечается новая мода — головы тренеров уже не летят налево и направо, руководители перестают искать самые простые решения. «Югра» катилась под откос, и назначение Андрея Разина пока не выправило ситуацию. Выдохся в декабре и «Амур», поэтому решение по Мисхату Фахрутдинову считаю своевременным. «Югра» весь чемпионат пребывает в тени. Не уверен, что в нынешней ситуации, когда возможности нашего хоккея ограничены, отказ от легионеров является правильным. А вот «Амур» мне в этом сезоне запомнился. Зубастая команда, которая никому крупно не уступает…Продолжаю верить в «Спартак», шансы зацепиться за плей-офф у нас ещё остаются. Рассчитывал, что после перерыва на Евротур красно-белые возьмут в трёх московских матчах минимум шесть очков, но игра у команды не пошла. Замена Германа Титова на Алексея Ярушкина всё равно, скорее, сработала. При новом тренере команда действует строже, в игре появились какие-то системные моменты. Я считаю, что селекционной службе есть о чём задуматься. Она попала в цель только со Стоа.Ниже критики возобновил чемпионат «Салават». Поражения в Братиславе и Загребе вышли какими-то бесцветными, команда играла вяло, без огонька. Мне иногда кажется, что хоккеисты «Салавата», в середине сезона фактически разрешив своему тренеру остаться, теперь считают, что он им всем обязан. В итоге в некоторых матчах одни делают вид, что играют, вторые — что тренируют. Я вот иногда думаю: может, если в той же Уфе не всё хорошо будет с деньгами, то команда станет злее? К Захаркину я отношусь нормально — в прошлом сезоне «Салават» неплохо смотрелся в плей-офф. Но, к сожалению, никаких предпосылок для успешного выступления уже в этом сезоне пока не просматривается. Тревожат и регулярные жалобы на качество состава», — цитирует эксперта Russia-Hockey.