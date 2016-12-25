Купер: у нас травмировано много ребят, больше не хотелось бы никого терять

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»поделился мнением о большом количестве травм, настигнувших хоккеистов его команды.«Ещё только конец декабря, а уже травмировано столько ребят. Больше никого не хочется терять», — приводит слова Купера официальный сайт лиги.Последние 18 матчей «Тампа-Бэй» проводит без Стивена Стэмкоса, выбывшего из-за травмы мениска. Во вторник травму получил вратарь Бен Бишоп, ожидается, что он пропустит три-четыре недели.Травмы также не позволяют играть форвардам: Никите Кучерову (нижняя часть тела) Райану Кэллахэну (нижняя часть тела), Ондржею Палату (характер травмы не раскрывается) и Седрику Пакетту (нижняя часть тела).