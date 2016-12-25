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175 лет назад
2016
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Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»
25 декабря 2016, воскресенье. 15:39.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Амуром». Встреча проходила в Пекине и завершилась победой гостей со счётом 1:0 ПБ.
В игровое время заброшенных шайб зрители не увидели, победу «Амуру» принёс буллит Алексея Бывальцева.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2016, суббота. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Амур
Хабаровск
0:1
– Бывальцев – 65:00 ( ПБ)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Куньлунь Ред Стар
ХК Амур
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