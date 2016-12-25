Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Амуром». Встреча проходила в Пекине и завершилась победой гостей со счётом 1:0 ПБ.В игровое время заброшенных шайб зрители не увидели, победу «Амуру» принёс буллит Алексея Бывальцева.