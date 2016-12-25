ХК ЦСКА выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Хоккейный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи с крушением Ту-155 Минобороны России.«25 декабря в воздухе над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ, выполнявший рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту самолёта находились восемь членов экипажа и 84 пассажира: музыканты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, журналисты Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда», а также сопровождающие лица.Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия», — сообщается на официальном сайте клуба.