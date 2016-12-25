Форвард «Югры» Курьянов дисквалифицирован на один матч

СДК КХЛ дисквалифицировал нападающего «Югры»на один матч, информирует официальный сайт лиги.В матче «Адмирал» — «Югра», состоявшемся 23 декабря 2016 года, на нападающего гостей Антона Курьянова (№17) был наложен Малый штраф + Дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) за нарушение п. 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017».Поскольку Дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для игрока третьим по ходу нынешнего сезона, на него согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.Посмотреть видео нарушения Курьянова можно