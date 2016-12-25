Семёнов: с «Трактором» получилась интересная игра с множеством голевых моментов

Старший тренер «Авангарда»подвёл итоги победного матча против челябинского «Трактора».«Получилась очень интересная игра, думаю, что она понравилась болельщикам. Команды создали много моментов. В первом периоде мы искали ошибки соперника, во втором удалось забросить две шайбы, а в третьем игровом отрезке довели игру до победы. С Канарейкиным общались в перерывах, он заходил в раздевалку. Как решили проблему с большим количеством выбывших игроков? Было сложновато, потому что Фищенко не центральный нападающий и немного терялся, а так довольны и Махановским, и Меньшиковым», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.