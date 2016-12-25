Е. Медведев: удалось порадовать болельщиков, но нам ещё есть над чем работать

Капитан «Авангарда»подвёл итоги матча против челябинского «Трактора» (3:1) и оценил последнюю в году домашнюю серию.«Самое главное сегодня — заработали три очка и порадовали болельщиков. Оценка домашней серии? Скажем так, нам ещё есть над чем работать. Не может не радовать, что в команде появился ещё один челябинец (Виталий Меньшиков). Нас всё больше и больше. Надеюсь, все травмированные скоро вернутся в строй. Единственное, Пьянов сейчас улетел в Германию, и мы не знаем, когда он вернётся. Мы ждём возвращения и его, и Соботки», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.