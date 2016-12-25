«Адмирал» подтвердил подписание Моррисонна и продлил контракт с Саболичем

Дальневосточный «Адмирал» в своём официальном «твиттере» объявил о подписании нового контракта с нападающим. Лучший снайпер и бомбардир «моряков» подписал соглашение до 30 апреля 2018 года.Также клуб из Владивостока подтвердил обмен из «Медвешчака» защитника. В сезоне-2016/17 Моррисонн провёл за «Медвешчак» 33 игры, в которых набрал 6 (2+4) очков. Также в КХЛ он выступал за ЦСКА и «Спартак».