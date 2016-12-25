Ирбе: Савицкис посредством хоккея осуществляет в Латвии мягкую власть России

Известный в прошлом латвийский вратарьподелился мнением о председателе правления рижского хоккейного клуба «Динамо»«Председатель правления рижского «Динамо» Савицкис — «мягкий Юра», потому что он посредством хоккейной руки осуществляет в Латвии мягкую власть России.Параллели с 90-ми годами очевидны, сейчас людям также надо принимать решения и занимать одну или другую сторону, балансировать и вести себя, как будто ничего не происходит невозможно.Тогда люди впервые почувствовали, что не надо бояться, что это время, когда надо говорить то, что чувствуешь, – всех нас не схватишь и в ГУЛАГ не отправишь», — приводит слова Ирбе Mixnews.