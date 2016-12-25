Результаты игрового дня МХЛ

«Сибирские Снайперы» дома уступили «Толпару» — 2:3 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 09:00 МСК
Новосибирская область
2 : 3 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Уфа
0:1 – Миргалиев (Гайсин) – 00:39 (5x5), 1:1 – Денисенко (Артёмов) – 14:20 (5x5), 1:2 – Ренёв (Скориков) – 26:03 (5x5), 2:2 – Лапин (Локтев, Коротков) – 30:10 (5x5), 2:3 – Кузьмин (Биткин) – 61:16 (4x4)
«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду обыграли «Авто» — 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 09:00 МСК
Новокузнецк
5 : 1 1:1, 1:0, 3:0
Екатеринбург
0:1 – Воронков (Носков) – 17:27 (5x5), 1:1 – Богданов (Каницкий) – 18:30 (5x5), 2:1 – Шевченко (Емец, Уткин) – 30:33 (5x5), 3:1 – Емец (Шевченко, Зиновьев) – 49:48 (5x5), 4:1 – Караваев (Пархоменко, Лудцев) – 52:27 (5x5), 5:1 – Лудцев (Пархоменко, Караваев) – 53:46 (5x5)
МХК «Спартак» потерпел поражение от «Локомотива» — 1:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 13:00 МСК
Москва
1 : 5 0:3, 0:0, 1:2
Ярославль
0:1 – Денисенко (Морозов) – 01:52 (5x4), 0:2 – Фатеев (Кудрявцев) – 03:50 (5x5), 0:3 – Беляев (Павликов) – 12:54 (5x5), 0:4 – Зенчиков (Денисенко) – 43:11 (5x5), 0:5 – Аноховский (Денисенко, Зенчиков) – 45:22 (5x5), 1:5 – Кляузов – 54:41 (4x5)
«Русские Витязи» разгромили «Алмаз» — 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 13:00 МСК
Чехов
5 : 0 3:0, 1:0, 1:0
Череповец
1:0 – Кожемякин (Моисеев, Краснов) – 04:00 (5x5), 2:0 – Верба (Хусаинов) – 04:17 (5x5), 3:0 – Леонов (Иванюженков, Дедов) – 15:23 (5x5), 4:0 – Иванюженков (Бочкарёв, Леонов) – 22:40 (5x5), 5:0 – Иванюженков (Бочкарёв) – 53:56 (5x5)
«Чайка» в Нижнем Новгороде уступила «Амурским Тиграм» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 13:00 МСК
Нижний Новгород
2 : 3 1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Хабаровск
1:0 – Коломаров (Клопов, Есаян) – 09:00 (5x4), 1:1 – Подзиньш (Букарев, Шабуров) – 13:23 (5x4), 1:2 – Крутий (Михасёнок) – 14:14 (5x5), 2:2 – Веряев (Коломаров) – 31:50 (4x5), 2:3 – Карпусь (Подзиньш, Заседа) – 60:39 (4x4)
«Красная Армия» прервала свою победную серию в матче с «Крыльями Советов» — 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 13:00 МСК
Москва
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Москва
0:1 – Мешков (Показанников, Ващук) – 08:14 (5x5), 0:2 – Кудрявцев (Садретдинов) – 24:22 (4x5), 1:2 – Макеев (Мещеряков) – 38:06 (5x4)
ХК МВД дома проиграл «Тайфуну» — 0:4.