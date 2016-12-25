Результаты игрового дня МХЛ

Завершился очередной игровой день в Молодёжной хоккейной лиге.«Сибирские Снайперы» дома уступили «Толпару» — 2:3 ОТ.«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду обыграли «Авто» — 5:1.МХК «Спартак» потерпел поражение от «Локомотива» — 1:5.«Русские Витязи» разгромили «Алмаз» — 5:0.«Чайка» в Нижнем Новгороде уступила «Амурским Тиграм» — 2:3.«Красная Армия» прервала свою победную серию в матче с «Крыльями Советов» — 1:2.ХК МВД дома проиграл «Тайфуну» — 0:4.