Меньшиков: в «Авангарде» больше импровизации, чем было в «Сибири»

Защитник «Авангарда»поделился впечатлениями после матча с «Трактором» (3:1), который стал для него дебютным за омскую команду.«Самым непростым было, наверное, перестроиться под эту систему игры. Здесь больше импровизации, чем в «Сибири». Думаю, в следующем матче сыграю гораздо лучше.Что скажу о „Тракторе“? Очень техничная команда. Им нельзя давать возможность играть в большинстве. Когда я удалился, оставил команду втроём. Этого нельзя давать делать ни в коем случае. Буду работать над ошибками», — цитирует Меньшикова официальный сайт «Авангарда».