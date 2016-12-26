«Филадельфия» — лидер среди клубов НХЛ по числу задрафтованных игроков на МЧМ

На молодёжном чемпионате мира по хоккею, который 26 декабря стартует в Торонто, выступят сразу 9 хоккеистов, задрафтованных «Филадельфией Флайерз». Это рекордный показатель среди всех клубов НХЛ, сообщает The Score. При этом ещё два игрока «лётчиков», россиянин Иван Проворов и канадец Трэвис Конечны, имеют право выступить на МЧМ, однако останутся в расположении клуба.Следом за «Филадельфией» по числу задрафтованных игроков, которые сыграют на МЧМ, расположились пять клубов: «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз», «Даллас Старз», «Оттава Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Каждый из них делегировал на молодёжное первенство по пять хоккеистов.