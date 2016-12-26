Мерфи: Макдэвид на пути к тому, чтобы стать одним из самых великих хоккеистов

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнливысказался об игре молодых форвардов Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») и Патрика Лайне («Виннипег Джетс»).«Макдэвид – новый Гретцки? Не знаю. Посмотрим, что из него получится. Понятно, что наблюдать за Макдэвидом очень волнительно, он очень талантливый и быстрый парень. Уверен по крайней мере в том, что он на пути к тому, чтобы стать одним из самых великих хоккеистов всех времён.От Лайне не ожидал, что он начнёт так забивать с первых же своих матчей в НХЛ. Большой, талантливый… Но никогда не знаешь, насколько быстро человек адаптируется в лиге. Ясно было, что они с Макдэвидом в какой-то момент должны оказаться в числе лучших хоккеистов НХЛ, но удивительно, насколько быстро им это удалось», – цитирует Мерфи официальный сайт НХЛ.