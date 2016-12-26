Ишматов: сборная России — один из главных фаворитов МЧМ-2017

Известный специалист, бывший главный тренер молодёжной сборной России Рафаэль Ишматов поделился ожиданиями от МЧМ-2017.
«В первую очередь желаю нашим ребятам удачи. Главный тренер сборной России Валерий Брагин – очень хороший, опытный специалист, прекрасно знающий своё дело. Не сомневаюсь, что он сумеет добиться отличного результата с нашими молодыми хоккеистами. Россиян можно назвать одними из главных фаворитов турнира. У нашей команды отличный состав и прекрасный тренер, поэтому надеемся и верим в положительный результат.
В хоккее никогда не бывает простых соперников. Может быть, это и к лучшему, что уже на групповом этапе наши ребята сойдутся с сильнейшими. Если нашим хоккеистам удаётся показать достойный хоккей и победить, то они получат отличный эмоциональный заряд на весь турнир», — цитирует Ишматова газета «Известия».