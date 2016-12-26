Мухометов: Налимов получит в «Сибири» практику, мы не прощаемся

Генеральный менеджер «Адмирала»прокомментировал трансферную деятельность дальневосточного клуба в последние дни перед дедлайном, в том числе переходв «Сибирь».«Накануне мы приняли решение обменять Ивана Налимова в «Сибирь». К сожалению, в этом сезоне он не играл на том уровне, к которому мы привыкли. На то есть и объективные причины. Иван пропустил предсезонку, травмы и болезни его немного подкосили. Однако Налимов – кандидат в сборную России. На это мы тоже ориентируемся и даём ему возможность получить игровую практику. В «Сибири» он получит больше игрового времени и сможет себя проявить. С Иваном мы не прощаемся. Думаю, жизнь нас ещё сведёт.мы пошли навстречу. Он давно играет на Дальнем Востоке, сначала в Хабаровске, потом во Владивостоке. «Адмирал», в свою очередь, придерживается курса на молодёжь., которого мы получили от «Локомотива» в результате обмена, один из самых перспективных центральных нападающих страны в своём возрасте. Мы ждём его в клубе после чемпионата мира. Помимо него мы в результате этого трансфера получили денежную компенсацию. Для «Адмирала» важно соблюдать бюджет.Что касается переходов, то обоих я хорошо знаю по совместной работе в ЦСКА. Думаю, что Плотников найдёт себя в «Адмирале», это умный и техничный форвард. Впрочем, то же самое могу сказать и про Жафярова. В своё время я был инициатором его приглашения из Новокузнецка в ЦСКА. Ему всего 22 года, он до конца не раскрылся. Дамир – скоростной форвард, который не боится идти на ворота», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.