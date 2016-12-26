Ю. Петров: «Авангард» реализовал ошибки «Трактора», а мы не смогли

Нападающий «Трактора»прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне хоккеист выступал за омскую команду.«В принципе, могли, конечно, выиграть, ну или хотя бы вытянуть игру, моменты были. «Авангард» реализовал наши ошибки, а мы не смогли Усталость дала о себе знать? Возможно. Всё равно это четвёртая игра на выезде, и усталость небольшая есть. Может быть, мы где-то торопились, но, повторюсь, моменты были. Доминик Фурх тоже хорошо сыграл.Довольно неприятный выезд. Нам пришлось лететь на Запад, потом обратно, получилось в совокупности даже дальше, чем на Дальний Восток. Как-то странно всё было, в первый раз такое», — цитирует игрока официальный сайт клуба из Челябинска.