Игорь Знарок назначен и.о главного тренера «Челмета»

Главный тренер команды Высшей хоккейной лиги «Челмет»покинул свой пост. Исполняющим обязанности наставника назначен. Об этом сообщает официальный сайт «Трактора».Рожков возглавил «Челмет» летом 2015 года. В прошлом сезоне команда завершила регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги на 16-м месте и в плей-офф вышла на лидера – ТХК. Челябинцы уступили в семиматчевой серии. На данный момент «Челмет» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ, набрав 52 очка при разнице шайб 99-108.