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Игорь Знарок назначен и.о главного тренера «Челмета»

26 декабря 2016, понедельник. 16:39. Хоккей
Главный тренер команды Высшей хоккейной лиги «Челмет» Александр Рожков покинул свой пост. Исполняющим обязанности наставника назначен Игорь Знарок . Об этом сообщает официальный сайт «Трактора».

Рожков возглавил «Челмет» летом 2015 года. В прошлом сезоне команда завершила регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги на 16-м месте и в плей-офф вышла на лидера – ТХК. Челябинцы уступили в семиматчевой серии. На данный момент «Челмет» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ, набрав 52 очка при разнице шайб 99-108.
Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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