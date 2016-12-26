Торченюк: даже мыслей сливать Разина в «Автомобилисте» ни у кого не было

Нападающий «Автомобилиста» Александр Торченюк рассказал о текущем положении дел в команде и вспомнил о работе под руководством Андрея Разина.
«Все ребята стараются, каждый выкладывается, все молодцы. У Тёмы Гареева сейчас пошла игра, он забивает важные голы, которые приводят к нашим победам. Назвать самую запоминающуюся игру в этом сезоне? Матч, безусловно, с питерским СКА, когда мы выиграли и смогли прервать беспроигрышную серию лидера нашего чемпионата. Ещё запомнилась игра с ЦСКА – всё-таки это клуб, который меня воспитал, мой родной клуб…
В прошлом году я впервые попал в КХЛ после высшей лиги. И именно Разин поверил в меня и дал шанс закрепиться в «Автомобилисте». За это я ему очень благодарен. Напряжения не было, просто мы всем проигрывали, валились и не знали, как выйти из этой психологической ямы. Болельщики смотрят на команду с трибуны, и им сложно понять, что творится внутри коллектива. Вообще, мне этот вопрос задавали: «Вы что, Андрея Владимировича сливаете?» Этого не может быть, потому что мы все играем, набираем очки, пытаемся попасть в плей-офф, хотим получить премии. Личную статистику тоже никто не захочет портить. Разговоров таких никогда не было. Даже мыслей ни у кого сливать Разина не было. На таком уровне это невозможно – за нами все смотрят, все следят.
Крикунов? Изменился тренировочный процесс, но кардинальных перемен я не заметил. По тактике определённые изменения произошли. Могу привести такой пример: при Разине мы в футбол только летом играли, а при Крикунове уже дважды зимой в Зеленой роще рубились. Побегать, посмеяться, разгрузиться психологически – это всегда хорошо. Разин больше эмоциональный человек, всегда весь в игре, мог сорваться, накричать в раздевалке после матча, а на следующий день подойти и извиниться. Владимир Васильевич спокойный, никогда не кричит, в перерывах тоже очень спокойно разбирает игру», — цитирует хоккеиста znak.