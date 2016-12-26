ХК «Сочи» почтил память погибших в авиакатастрофе Ту-154

«Мы как россияне, как все скорбящие люди, должны отдать дань уважения и дань памяти тем людям, которые погибли в этом злополучном рейсе. Мы говорим это неспроста, потому что мы сами и наш хоккейный мир пережили такую трагедию. Мы знаем, насколько глубока эта боль, скорбь, как тяжело будет родственникам и близким. Не только близким, но и всем тем, кто знал этих людей. Эти люди действительно были визитной карточкой нашей страны. Это были не просто люди, а люди, по которым оценивалась наша страна, её поступки и деятельность. Поэтому самые искренние соболезнования близким, родственникам и, конечно, министерству обороны в связи с этой нелепой трагедией», — сказал главный тренер клуба Вячеслав Буцаев.
Домашний матч со «Спартаком», который запланирован на 28 декабря, команда проведёт с траурными ленточками, а сама встреча начнётся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе.