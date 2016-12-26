«Авангард» — «Трактор»: видео лучших моментов

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Трактором». Встреча проходила в Омске и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Пётр Хохряков, Максим Пестушко и Илья Михеев. Единственный гол «Трактора» на счету Николая Белова.