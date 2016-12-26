Видео. «Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча проходила в Aстане и завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3.В составе «Барыса» хет-триком отметился Найджел Доус, ещё по шайбе забросили Никита Иванов и Дастин Бойд. У «Металлурга» голы забили Сергей Мозякин, Томаш Филиппи и Евгений Тимкин.