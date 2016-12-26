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Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад
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Видео. «Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск)
26 декабря 2016, понедельник. 17:47.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча проходила в Aстане и завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3.
В составе «Барыса» хет-триком отметился Найджел Доус, ещё по шайбе забросили Никита Иванов и Дастин Бойд. У «Металлурга» голы забили Сергей Мозякин, Томаш Филиппи и Евгений Тимкин.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
5 : 3
4:0, 0:2, 1:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0
– Доус (Бойд) – 00:59 (5x5)
,
2:0
– Доус (Сен-Пьер, Даллмэн) – 05:47 (5x4)
,
3:0
– Никита Иванов (Худяков) – 16:07 (5x5)
,
4:0
– Доус (Сен-Пьер) – 19:13 (5x4)
,
4:1
– Мозякин (Зарипов, Ли) – 24:40 (5x3)
,
4:2
– Филиппи (Береглазов, Осала) – 26:33 (5x4)
,
4:3
– Тимкин – 40:30 (5x5)
,
5:3
– Бойд (Пушкарёв) – 59:59 (en)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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