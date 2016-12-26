Микулович расторг контракт с «Трактором» и продолжит карьеру в Северной Америке

Защитник, вернувшийся в «Трактор» из «Куньлунь Ред Стар», сообщил, что расторг контракт с челябинским клубом и в ближайшее время уедет играть в Северную Америку.«Буквально только что расторг контракт с „Трактором“. Возвращаюсь в Северную Америку с целью пробиваться через минорные лиги в НХЛ. Лигу и клуб назвать пока не готов, это точно определится в ближайшие дни. Спасибо болельщикам „Трактора“, которые меня поздравляли с возвращением, очень приятно это внимание. Не хочется их расстраивать, но такова судьба. Я обязательно сыграю за „Трактор“, но всему своё время», — цитирует Микуловича «Р-Спорт».До текущего сезона хоккеист выступал в OHL за клуб «Ниагара», в составе которого дебютировал в сезоне-2013/14. В этом сезоне 20-летний хоккеист был в заявке «Куньлуня» в 41 матче, но вышел на лёд лишь в семи и не сумел отметиться набранными очками.