Андриевский: «Адмирал» в непростой ситуации, но мы сами себя в неё загнали

«Игра получилась тяжёлой и вязкой для обеих команд. Мы владели территориальным преимуществом, но, к сожалению, не смогли воплотить его в голы. Соперник здорово сыграл перед своими воротами, чистил пятак, развозил нас по углам. Нам немного не хватило напора, давления. Где-то можно было сыграть попроще — больше бросать и идти на добивания, но сегодня этого не было. Очень жаль, что не смогли порадовать болельщиков перед Новым годом. Нам нужна поддержка в следующих играх, ситуация у нас непростая, но мы сами себя в неё загнали. Кроме нас, никто её не выправит.
Конечно, хотелось бы усилиться, мы искали центрального нападающего, но, к сожалению, рынок был пуст. Трансферное окно закрылось, так что мы рассчитываем на тех, кто есть», — сказал Андриевский на пресс-конференции.