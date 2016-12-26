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Робинсон: забавно, что в Канаде многие всё ещё считают Россию дикой страной

26 декабря 2016, понедельник. 18:57. Хоккей
Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде и своей жизни в России.

«Языковой барьер играет огромную роль., поэтому у меня нет близких друзей здесь, к сожалению. О ком-то из моих партнёров я думаю, что у нас очень много общего и мы смогли бы стать очень хорошими друзьями, если бы говорили на одном языке! А так, это невозможно. Как общаться, если вы не можете толком себя выразить? Я учу русский, занимаюсь с преподавателем, но это трудно. Однако я всё равно стараюсь, не бросаю занятий.

Моя супруга пока не пропустила ни одной игры „Динамо“. Как и моя дочь, которой 10 месяцев. Мы в Канаде привыкли к тому, что наши дети на хоккее с пелёнок. И я не вижу повода для своей семьи отступать от этих традиций, даже если мы живём не на родине. Кстати, моей жене очень нравится в России, и она совершенно не смущается, приходя на хоккейные матчи с нашей малышкой. Для нас это нормально. Единственное, нас не совсем понимают наши канадские друзья.

Когда они звонят и спрашивают, как жизнь в Москве и вообще в России, а я отвечаю: «Нормально», они удивляются и, по-моему, не очень-то мне верят. Для многих людей в Канаде, как это ни забавно, Россия всё ещё кажется дикой страной, в которой по улицам ходят медведи! Моим родителям — нет, они побывали у меня в гостях, мы хорошо погуляли по Москве, покатались на теплоходе по Москве-реке, они были в восторге. А тем, кто здесь не был, это трудно объяснить», — цитирует Робинсона VTBRussia.
Источник: VTBRussia Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва Мэт Робинсон
Новости. Хоккей
26 декабря 2016, понедельник
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