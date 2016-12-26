Яромир Ягр стал первой звездой недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.1., нападающий «Флориды Пантерз». Ягр вышел на второе место по набранным очкам за историю лиги, обойдя Марка Мессье. За карьеру в НХЛ он набрал 1889 (775 + 1134) очков. В трёх матчах недели он сделал пять голевых передач.2., нападающий «Лос-Анджелес Кингз». Картер стал лучшим снайпером недели, забив пять голов в трёх играх, две из которых «короли» выиграли. Кроме того, он является лучшим бомбардиром своей команды, набрав 29 очков в 34 матчах.3., вратарь «Эдмонтон Ойлерз». Тальбо одержал две победы и проиграл один матч в овертайме, пропуская в среднем 2,26 шайб за игру и отразив 92,6 % бросков.