Белов: жаль, что «Витязь» остался без очков, на одно очко мы наиграли

«Торпедо» с победой. Хотелось бы сказать, что игра очень понравилась. Соперники показали хоккей хорошего качества. Сегодня была очень быстрая игра. Единственное, жаль, что остались без очков. Думаю, что на одно очко мы сегодня наиграли. В третьем периоде команды сделали по одной серьёзной ошибке. Мы свой момент не реализовали, тогда как соперник завершил момент голом.
Травма Сятери? Будет обследование. Его не госпитализировали. Не могу сказать, что его травма повлияла на игру. То, что команды забили по два гола за полторы минуты, — это обыкновенный всплеск эмоций. Такое случается», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.